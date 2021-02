Vigo prepara un nuevo albergue de peregrinos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó que el nuevo albergue de peregrinos de Vigo contribuirá a seguir mejorando la ciudad y la experiencia jacobea. Durante una visita a las obras del nuevo albergue, Feijóo estuvo acompañado por el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda; por la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; y por la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias. El jefe del Ejecutivo gallego incidió en el papel de las rutas jacobeas para transformar aldeas, villas y ciudades para destacar que con una inversión de 1,6 millones de euros, este proyecto en la ciudad olívica consigue recuperar y unir dos edificaciones anexas entre la rúa do Berbés y la plaza do Peñasco. El nuevo albergue contará así con un total de seis plantas y con unas instalaciones totalmente accesibles para alojar a 93 personas. El nuevo albergue vigués forma parte de los trabajos que se están acometiendo para preparar el Año Santo. Núñez Feijóo indicó durante esta visita que este albergue forma parte de la apuesta del Ejecutivo gallego por la rehabilitación. No en vano, en la zona histórica de Vigo, la Xunta rehabilitó más de 110 viviendas y 33 locales. El presidente confirmó que se acometerán mejoras en otros dieciocho albergues y además se van a construir cuatro nuevos en Ferrol, Piñor, Sobrado dos Monxes y en el Concello da Coruña, que se suma a la mejora de senderos y carreteras en distintos puntos del Camino.