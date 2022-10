A Proa achega ás pemes a seguridade informática

Ames. A Proa, o espazo colaborativo amesán sito en Novo Milladoiro, retoma a actividade adiada o pasado 16 de setembro: o Taller de seguridade informática nas pemes (pequenas e medianas empresas), que chegará este mércores ás 18.00 horas. Deste xeito, e despois dun dun breve parón durante os meses de xullo e agosto, retómanse as actividades no centro de coworking A Proa. O coworker Rafael Yáñez, promotor do proxecto Impulsa Dixital (xunto a súa compañeira Isabel Viñas), será o encargado de impartir dito taller. A inscrición para esta actividade pode realizarse de balde na ligazón que aparece na web municipal. Coñeceranse ferramentas de seguridade de hardware, software e das redes. Ademais, falarase das normas básicas da LOPD; como garantir a protección dos datos e medios informáticos ou como navegar pola rede e empregar o correo electrónico de xeito seguro. Por último, afondarase na formación do usuario. M.O.