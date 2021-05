Alumna do Agro do Muiño gaña o concurso Cores para a Esclerose

AMES. O Concello de Ames súmase á campaña Cores para a Esclerose, organizada pola Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple, para conmemorar o Día Mundial desta enfermidade, que se celebra o 30 de maio de cada ano. A iniciativa deste ano promove a divulgación e visibilización da enfermidade dirixida aos centros de educación primaria de Santiago, Ames, Brión, Teo e Oroso. Para iso, organizouse un concurso de debuxo sobre a enfermidade que gañou, na categoría B, Elsa Villanueva Giao, alumna do CEIP Agro do Muíño. A Casa do Concello iluminarase hoxe de vermello para dar visibilidade a esta enfermidade. arca