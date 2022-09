Andaina para visibilizar as doazóns e ós doentes de ril

Ames. A concellaría de Promoción da Saúde e maila Asociación para a loita contra as enfermidades de ril (Alcer) colaboran para darlle unha maior visibilidade e sensibilizar á veciñanza amesá sobre as enfermidades de ril e a doazón de órganos. Dita colaboración plásmase a través do programa SaúdeAndo, que ten organizada para este xoves, 15 de setembro, ás 17.30 horas, unha nova andaina saudable que parte dende o centro de saúde de Bertamiráns. Dita ruta terá unha duración dunha hora ou hora e media e ten unha dificultade media-baixa. Para participar é necesario estar arredor das 17.20 horas diante do centro de saúde de Bertamiráns.

O programa SaúdeAndo de 2022 está composto por 38 andainas con saída dende Bertamiráns e mailo Milladoiro. De setembro a decembro faranse 16 andainas (8 en cada localidade). Nesta iniciativa colaboran, ademais da administración municipal, os dous centros de saúde do Concello. M.M.