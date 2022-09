Anotacións para a Escola Integral de Maiores amesá

Ames. As persoas interesadas en participar na Escola integral de maiores do Milladoiro xa se poden inscribir. Nesta localidade as clases impartiranse os mércores e venres, a partir das 17.00 horas. Para o grupo do Milladoiro ofrécense 20 prazas. Para reservar unha delas as persoas interesadas poden chamar ao teléfono 662 377 044, enviar un correo electrónico ao enderezo voluntariado@concellodeames.gal ou solicitalo nos centros socioculturais municipais (tanto a casa da cultura de Bertamiráns como a do Milladoiro teñen un horario de atención ao público de 9.00 a 14.00 horas). O prazo permanecerá aberto ata o mes de xaneiro, sempre e cando haxa prazas dispoñibles. O lema elexido é Divírtete aprendendo, baixo a que se ofrecen clases para todas aquelas persoas de Ames que non tiveron oportunidade de continuar a súa educación básica, repasando a lectura e comentario de textos, a escritura ou conceptos matemáticos sinxelos. M.O.