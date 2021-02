Aprueban al límite la conta xeral de Ames para no perder ayudas

La Corporación de Ames dio luz verde a la conta xeral 2019 en un pleno que se celebró este miércoles por la noche... a pesar de conocer que el plazo límite para mandarla al Consello de Contas, y evitar la pérdida de ayudas públicas, terminaba al día siguiente, el jueves. Esta circunstancia le valió las críticas de la oposición popular al hilo de un documento donde figuran ingresos por 23 millones frente a unos 20,5 de gastos.

Y curiosamente, es el propio tripartito el que admite sin pudor que, a pesar de haberse dictaminado positivamente el documento el 15 de enero, y haber terminado el plazo de exposición pública el pasado lunes 22, han optado por ratificarlo horas antes del fin de plazo, marcado el 25 de febrero. Por lo demás, el ejecutivo local recuerda que el ejercicio 2019 se cerró “cun superávit de 1.270.000 euros e un remanente de tesourería de 9.250.000 euros, medrando ano tras ano as cifras de execución orzamentaria”.

También se refieren a una deuda que, a su juicio, les deja “marxe de manobra”, aludiendo a que durante el ejercicio 2019 “concertouse unha operación de débeda a longo prazo, para facer fronte ás achegas de fondos propios das actuacións programadas dentro do Plan Impulsa Ames, da EDUSI, por importe de 312.127,29 euros que sumados aos 222.895,50 euros concertados no 2018 para a mesma finalidade, fan un total de 535.022,79 euros”. Ahondan, al respecto, que se trata de la “única débeda bancaria contraída a data do 31/12/2019 polo Concello de Ames”, reseñando que el resto proviene de los préstamos provinciales de la Diputación de A Coruña (PAI), incluidos en el Plan de Obras.

Por su parte, los populares reconocen que les habían avisado de que iba a convocarse un pleno urgente para dar salida al documento económico, pero creen que se debió hacer con antelación para evitar ratificarlo in extremis.

De cualquier forma, la documentación aportada les valió para constatar la elevada cantidad de reparos de intervención (más de uno por cada día hábil) y que los técnicos municipales ya advirtieron de gastos que no tienen la “preceptiva cobertura contractual, o que implica tamén a omisión da licitación pública que necesariamente debe preceder á formalización dos contratos tanto administrativos como privados”.