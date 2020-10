Arrasa la opción de ampliar a la plaza el ferial de Bertamiráns

Estaba cantado: los ambulantes que cada sábado abren sus puestos en el mercadillo de Bertamiráns (Ames) han optado por mantener las travesías tradicionales en las que se celebra (la rúa Ameneiral y Enterríos) y sumar el espacio de la Praza do Concello, delante del consistorio. Así, apoyaron esta medida en votación el 77,3 % de los comerciantes de este ferial.

Así se desprende del recuento tanto del voto en urna como del telemático que habilitó el Concello de Ames en la primera mitad de semana, y se hará efectivo previsiblemente el próximo 7 de noviembre, siempre que no arrecien las limitaciones o se haga obligatorio confinar el municipio (ayer constaban 101 casos de coronavirus).

En cuanto a las opciones que se pusieron sobre la mesa al respecto del nuevo emplazamiento o la redistribución por turnos, en primer lugar se ofreció realizar el mercado con presencia de la mitad de los puestos un sábado y el otro 50 % el sábado siguiente, y así sucesivamente, en las calles Ameneiral y Entrerríos. Pero apenas convenció al 18,2 % de los votantes.

La segunda opción que se ofreció por parte del Ayuntamiento fue la ampliación de la zona del ventas a la mencionada plaza y como última, se propuso repartir la mitad de los bochinches en turno de mañana y el otro de tarde, siempre en esas dos calles.

Una vez finalizado el plazo de votación, se discriminó el 4,5 % de los sufragios emitidos, ya que no se pudieron tener en cuenta al ser emitidos por no remitirse a través de alguno de los canales establecidos (sede electrónica o depósito en urna habilitada en la casa consistorial). De esta forma, se echa por tierra el marco provisional que no convencía a nadie en la zona de la Galiña Azul.

Según la edila de Comercio, Ana Belén Pérez, “é necesario que o eixo económico da localidade volva confluír ao redor da casa consistorial” para propiciar la reactivación económica de la localidad.