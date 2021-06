Brión llevará por el rural el mejor teatro y música

Brión. El Ayuntamiento de Brión pondrá en marcha la segunda edición del programa Brión coa cultura, una iniciativa que se prolongará del 18 de junio al 8 de julio con diez espectáculos gratuitos y de pequeño formato por las distintas parroquias.

Así, el próximo día 18 actuará A Banda do Verán, con su espectáculo A Casa do Terror, a las 19.00 horas en la carballeira de Santa Minia; el 25, Charo Pita y Xoán Curiel pondrán en escena Canta miña pedra, canta (19.00 horas en el entorno de la iglesia de Ons); el 28, a esa hora, actuará en la zona de la iglesia de Cornanda Luís Vallecillo con Cantares das Letras; el 29, en el templo de la Luaña, turno para U-la lúa, de A Xanela do Maxín (19.00 horas), y el 30, Os Quinquilláns escenificarán Por que é salgada a auga do mar? a esa hora en el atrio de la iglesia de Os Ánxeles.

Las citas seguirán en julio con Títeres Alakrán, un Ciclo de Jazz en Santa Minia, Ruth Cundíns en Viceso y Teatro do Noroeste. m.m.