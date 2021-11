Carmucha, fundadora de la empresa que lleva su nombre, cumple 105 años

Padrón. Rodeada de familiares, Carmucha, la fundadora de la empresa de Pementos Carmucha de Padrón acaba de celebrar sus 105 años. Hasta no hace mucho tiempo, esta incansable trabajadora recogía los pimientos y los contaba en un ciento, algo de lo que no se olvida, según cuentan sus allegados. Desde la empresa padronesa, sus familiares y empleados desearon a Carmucha un feliz cumpleaños “y que siga con nosotros muchos más”, dijeron. La efeméride fue celebrada con regalos y una gran tarta. Hay que recordar que Pementos Carmucha es una empresa familiar que se ha sabido adaptar a los tiempos y que hoy está acogida a la Denominación de Origen (DO) Pementos de Herbón y que ha diversificado su producción destinando sus genuinos pimientos a la elaboración de mermeladas o de vinagre, entre otros productos. arca