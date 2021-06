Celebran o Día LGTBIQ con teatro: ‘En otra piel’

A Maía. O Concello de Ames sumarase ao Día do LGTBIQ coa representación da obra En otra piel, do Teatro Foro Psiare, este venres 18 de xuño en Bertamiráns e o sábado 19, no Milladoiro. Ambas sesións celebraranse ás 20.00 horas, e xa se poden adquirir de balde os convites na billeteira electrónica na web da capital maiá.

En otra piel é unha representación do Teatro Foro Psiare que aborda a diversidade de xénero. Así, e durante cen minutos, o elenco conta a historia de Álex, unha persoa trans, e o que lle ocorre en diferentes momentos da súa vida. Un pai incomprensivo, unha nai sobreprotectora, unha moza sorprendida, relacións sociais difíciles e problemas no traballo. “Nós podemos ser un apoio para Álex?”, pregúntanse. O proxecto ten a finalidade de crear un espazo de reflexión, intercambio e acción colectiva acerca de temáticas en igualdade e diversidade de xénero a través do Teatro Foro como recurso para transformar. M. M.