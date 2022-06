Cita para os afecionados ao patinaxe en Bertamiráns

A Maía. O Club de patinaxe artística Omega, do Milladoiro, e o Club de patinaxe Sarela, de Bertamiráns, organizan este venres 24 de xuño a décimo primeira edición do Encontro de escolas deportivas municipais de patinaxe artística Concello de Ames, –en colaboración coa administración municipal– no pavillón polideportivo da capital e coa participación dunhas duascentas persoas.

O programa previsto vai incluír dúas competicións entre os grupos das escolas e exhibicións dos clubs de patinaxe amesáns, que realizarán diferentes coreografías dun xeito grupal nese marco.

A cita abrirá as súas portas ás 11.30 e arrincará ás 12.00 horas, coa competición dos grupos A, que inclúe a cinco conxuntos e que durará aproximadamente 45 minutos. Deseguido, sobre ás 12.45 horas, terán lugar as dúas primeiras exhibicións. Ás 13.00 horas continuará a competición cos grupos B, e xa ás 13.25 horas, haberá unha nova rolda de exhibicións do CPA Omega, de novo de xeito individual con Martina Bretaña Míguez, da categoría nacional cadete, e do CP Sarela, cun show grupal. Por último, e como peche, arredor das 13.40 horas realizarase un desfile cos participantes e entregaranse galardóns. M.M.