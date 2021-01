Comienza a funcionar el lunes el centro de salud de Milladoiro

hai cousas que só pasan neste país, e unha delas son as esperas por dotacións fundamentais que se adían, ano tras ano, por razóns tanto de orzamento coma outras sobrevidas de aínda máis difícil explicación. Este centro de saúde supón un claro caso de servizo que chega con décadas de retraso, pero no mesmo saco tamén se pode incluír á climatizada do Milladoiro (haina en Bertamiráns, pero na meirande urbe deben ir a un centro privado), o coworking da Maía, que custou tamén levar a bo porto, as variantes de Ordes e de Oroso ou a falta de pistas deportivas de Negreira, un concello onde saen deportistas de élite coma cogumelos, pero que están obrigados a fichar por clubes de fóra para prosperar. A ver se priorizamos dunha vez.