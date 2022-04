Cultura galega para doce amesáns de orixe diversa

A Maía. Doce amesáns de orixes diversas participaron e remataron no obradoiro de acollemento lingüístico En galego, co teu acento!, que se desenvolveu en Bertamiráns do 14 de marzo ó 13 de abril, ao longo de 30 horas de sesións de balde nas mañás de luns, mércores e venres.

Vivian, Monti, Mirela, Aylín, Laura, Adela, Carlos, Emanuel, Nancy, Jacqueline, Alfredo e José Antonio son os nomes das persoas que formaron un grupo que “estivo seguido querendo aprender e saber máis”, segundo a profesora do curso, Rocío Loureiro. O taller, no que colaboran as concellarías de Normalización Lingüística e de Benestar Social, busca achegar a lingua e a cultura galega a unha parte da veciñanza procedente de fóra de Galicia ou que por diferentes motivos non tivo oportunidade de coñecela. Deste xeito, participaron persoas orixinarias de Venezuela, Arxentina, Uruguai, Cuba, Brasil ou Valencia, moitas con raíces galegas ou familia xa asentada. O.D. Vilar