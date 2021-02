David Barbeira no desvela si habrá un recambio en la alcaldía xalleira

Santa Comba. El alcalde de Santa Comba, David Barbeira, reconoce que al no disponer de apoyos “costa moito conseguir cousas” y siente pena “por non poder facer máis”, pero intenta “petar en todas as portas”. Además, afirma que “non hai ningún tipo de acordo político co Partido Popular a día de hoxe”.

El mandatario respondió a un amplio formulario de preguntas planteadas por varios vecinos a través de Radio Xallas. Una de ellas le planteaba una de las cuestiones que más comentarios populares generan: ¿dejará la alcaldía en junio? “que lle pregunten ao Sr. Ucha se está disposto a apoiar estes 4 meses”, dijo.

Barbeira indicó que tiene un borrador de presupuestos avanzado, y que convocará a los diferentes grupos políticos para tratar de “consensuar” las cuentas, si bien adelantó que “serán uns orzamentos sociais” para poder ayudar al pequeño comercio y reforzar los servicios sociales.

Este mismo mes está previsto que se ponga en funcionamiento el “comedor sobre rodas” durante los fines de semana. Barbeira dijo sentirse “moi contento” con el funcionamiento del Punto de Información sobre la Seguridad Social y con el “Servizo de Atención Temperá”. En este último caso, comentó que se mantendrá la prestación conjunta con el ayuntamiento de A Baña, pero se estudia incluir a los municipios de Val do Dubra y Negreira.

El regidor reiteró su decepción con la Consellería de Infraestruturas en relación con la carretera de Santa Comba-Portomouro: “Non se pode descartar que haxa algún tipo de manifestación. Son moitos anos que nos levan mentindo”. También espera que en Augas de Galicia aceleren los informes pendientes para poder ejecutar la carretera de San Salvador. xosé m. lema