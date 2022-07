Este martes pola tarde declarouse un incendio forestan no monte de Cobas, no concello coruñés de Rois. A columna de fume espeso vese xa desde moi lonxe e as lapas non están moi lonxe dalgunhas casas, tal como se aprecia nos vídeos que acompañan esta nota. Ademáis dos medios terrestres, varios efectivos aéreos, alomenos un avión e un helicóptero, afánanse en impedir o avance das lapas.