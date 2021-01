Dieciocho días para optar al 53 % del Plan Único de Obras coruñés

xa se sabe que o Plan Único da Deputación coruñesa hai que valoralo a finais do exercicio, porque as baixas e rebaixas nas obras tamén se acumulan, modificando as cantidades inicialmente orzamentadas. Pero, cando menos, as cifras iniciais dan unha primeira perspectiva de por onde irán os tiros, levándose os meirandes investimentos os municipios máis poboados, pero con dúas excepcións evidentes: Mazaricos (concello da comarca xalleira que teiman en incluír en Barbanza) e Vimianzo. Pois ben, ao igual que Carballo ou Ames (que teñen máis de 30.000 censados) van recibir cadanseu millón de euros, a pesar de que respectivamente teñen menos de 4.000 e 7.000 veciños. Semella que se lle dou resposta ao serio nivel de contaxios que padecen –ou padeceron– sendo ademais eminentemente rurais.