A Maía. A Unión de Consumidores de Galicia ofrece este mércores 14 de decembro unha nova charla para entender a factura da luz. Será ás 20.00 horas, no salón de plenos da casa do concello, en Bertamiráns, gratuíta e enmarcada no acordo que asinaron UCGAL e a administración amesá. M. Outeiro