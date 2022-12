Douscentos participantes nos actos do Día da AMTIC

A Maía. A concellaría de Cultura e Tecnoloxías da Comunicación organizou polo Día Mundial da Informática un evento tecnolóxico denominado Día da AMTIC, durante todo o pasado sábado na casa da cultura do Milladoiro e con 200 participantes.

Alí desenvolvéronse diversos talleres de informática abertos a todos os públicos e, por outra banda, houbo unha serie de espazos permanentes onde os asistentes puideron xogar con diversas consolas e crear os seus propios hama beads, entre outras actividades.

Entre os obradoiros, houbo de administración electrónica, que tratou sobre os certificados electrónicos e como usalos, e estivo especialmente enfocado na Sede electrónica do Concello de Ames. Ademais, houbo dous de impresión 3D, para que os participantes aprenderan a usar o programa e puidesen poñer en práctica os coñecementos adquiridos facendo as súas propias impresións. E tamén houbo un taller sobre o programa de sofware libre de edición de imaxes GIMP. Por outra banda, instaláronse diversos espazos permanentes, para un torneo de FIFA e no vestíbulo para a actividade Xogando con Nintendo Switch, sen esquecer actividades de hama beads e creación de espadas láser. E por último, o doutor José Luis Montiel impartiu a charla sobre ludopatías Adiccións e videoxogos. Como evitar que o meu fillo me arruíne. M. Manteiga