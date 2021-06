Fórmanse en Quián unha vintena de gandeiros

BOQUEIXÓN. O Pazo de Quián acolleu onte a inauguración da segunda sesión do curso Gandeiros 20-30 no marco da Estratexia de dinamización do sector lácteo galego. O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), José Luis Cabarcos, foi o encargado de presidir a xornada. Trátase dunha iniciativa formativa especializada en competencias empresariais dirixida aos profesionais do sector. Tralo éxito da primeira edición, a acción organizada pola Agacal, formará a 20 novos alumnos nun proceso de transformación e mellora dende o punto de vista empresarial. De feito, nesta nova convocatoria todas as prazas foron cubertas e ata se conta cunha lista de agarda doutras 20 persoas máis. Os participantes terán a oportunidade de recibir unha formación integral en materia empresarial a través de seis módulos impartidos de forma presencial ao longo de seis semanas. A partir de hoxe impártese a terceira sesión no centro Pedro Murias, de Ribadeo. C.E.