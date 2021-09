Guerra pidió hace casi dos años el cese de actividad de Toysal en Teo

Teo. El Partido Popular de Teo recuerda que la resolución de Urbanismo del Ayuntamiento en la que ordena el cese de actividad de Toysal por incumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en la licencia de apertura del año 1978, es una “vella idea” que ya trasladó este grupo municipal hace ahora casi dos años. Por eso, el portavoz de los populares, José Manuel Guerra, exige una explicación inmediata de la alcaldía que justifique la parálisis durante tanto tiempo.

El líder popular deja claro que en enero de 2020 su partido “xa propuxera de forma insistente a revisión desa licenza, e o goberno municipal limitouse a facer o de sempre, botando a culpa de todo á Xunta de Galicia, e a dicirnos que non viñéramos con ideas desestabilizadoras”. “Agora veñen de facer o que nós plantexabamos”, añade, “pero logo de perder case dous anos”.

Para Guerra, “esta actuación do executivo local demostra o que nós vimos defendendo desde hai moito tempo: que o Concello si conta cos instrumentos normativos suficientes como para actuar en Casalonga”. “Se non os empregou ata agora”, dice Guerra, “é porque preferiu cargar contra o Goberno galego e manipular aos veciños, mentres non facía absolutamente nada”. Además, asegura que se les llamó “iluminados” cuando lanzaron la propuesta mediante informe municipal. o.d. vilar