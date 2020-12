Iluminan en Ames a Capela da Madalena polo Xacobeo

A Capela da Madalena, de O Milladoiro, está iluminada dende onte e ata mañá para simbolizar a conta atrás do Ano Santo Xacobeo 2021. A igrexa amesá participa así na iniciativa da Axencia deTurismo de Galicia ‘Acende o Xacobeo’ coa que se están iluminando os monumentos principais polos que pasan os diferentes Camiños de Santiago. De feito é un dos 91 escollidos en todo o territorio nacional para fomar parte deste proxecto simbólico. Desta forma loce ata mañá o logotipo do Xacobeo 2021 e a frecha amarela.

No resto dos concellos galegos, os 40 monumentos representativos das diferentes rutas do Camiño santiagués, están sendo iluminados en tres fases. Os primeiros, foron do 22 ao 25, a segunda fase do 26 ao 28 e, por último, do 29 ao 31 de decembro. Este acendido será de forma secuencial a través das distintas etapas das rutas xacobeas ata chegar á Catedral compostelá evocando o percorrido que realizan os peregrinos. Tamén se sumaron á proposta dez comunidades de fóra de Galicia: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castela e León, Estremadura, A Rioxa, Madrid, Murcia e Navarra.

O concelleiro de turismo, Manuel Lens, que colabora coa Axencia de Turismo de Galicia nesta iniciativa, considera que “esta é unha excelente oportunidade de proxectar o Concello de Ames no exterior a través dun evento tan consolidado coma a celebración dun novo Ano Santo Xacobeo 2020-2021, e o posicionamento do noso territorio onde confinan ata tres camiños de peregrinación, os xa sobradamente recoñecidos, o Camiño Portugués e o de Fisterra-Muxía, e o Camiño pola Ría de Muros-Noia, que o pasado día 15 de decembro obtivo o recoñecemento por parte do cabildo representante da Catedral de Santiago”.

CONCURSO Por certo que dende o goberno local animan aos veciños e veciñas a participar no certame ‘O teu Xacobeo’, posto en marcha pola Axencia de Turismo galega. A proposta convida a subir ás redes sociais un selfie persoal ou colectivo diante dun dos edificios que estes días se están iluminando no Camiño de Santiago etiquetado cos hashtags #AcendeOXacobeo ou #EnciendeElXacobeo.

Escolleranse tres gañadores que serán premiados cun xantar ou unha cea para dúas persoas nun restaurante cunha ou dúas estrelas Michelín de Galicia, venres ou sábado e con aloxamento e almorzo nun hotel de catro estrelas para dúas persoas as noites, de venres e sábado. O prazo para participar está aberto ata o 2 de xaneiro ás 00.01 horas.