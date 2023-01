Licitada por 9 millones la mejora de la potabilizadora de Padrón

desgraciadamente, los que tenemos la suerte de contar con agua a diario, apta para el consumo, no somos conscientes de la obligación que tenemos de proteger este bien tan preciado y del que no en todo el mundo se puede disfrutar con tanta facilidad. Y no sólo por lo esencial que es para la vida en sí o para producir los alimentos que consumimos, sino también por los efectos positivos que tiene en el tratamiento de enfermedades del sistema respiratorio, trastornos circulatorios, nerviosos y obesidad. El agua se utiliza, sea cual sea su origen (mineromedicinal, del grifo o agua del mar) con fines terapéuticos. Es una medicina con un costo muy bajo, fácil de aplicar y sin efectos secundarios. Es, sin duda, todo un lujo a respetar.