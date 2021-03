Mapean las Torres de Altamira con drones para su recuperación

El área de Patrimonio de la Diputación de A Coruña, con el diputado Xosé Luís Penas al frente, está ya inmersa en las actuaciones en las Torres de Altamira (ayuntamiento de Brión) con el fin de iniciar el proyecto de recuperación del monumento histórico y poder convertirlo en referente cultural de A Maía. Y precisamente, estos días los drones cartografiaban el entorno usando tecnología LiDAR.

Así, y junto con el arquitecto Mario Crecente y el arqueólogo Luis Francisco López, de la empresa Tierra Arqueos, Penas supervisó a principios de mes los primeros trabajos que se desarrollan siguiendo las actuaciones contempladas en el Plan Director del monumento, y que revertirán en la recuperación y puesta en valor del espacio.

“Queremos que, despois de rematar a actuación prevista, as Torres de Altamira sexan unha referencia cultural na comarca da Maía, en consonancia coa relevancia histórica do sitio en episodios fundamentais do pasado deste territorio”, explicaba el diputado provincial por el BNG.

La primera fase de los trabajos al amparo del plan director incluyó la realización de catas y tomas de muestras arqueológicas dentro de las propias Torres brionesas para futuras actuaciones de recuperación y estabilización.

Y tras las citadas intervenciones, esta misma semana irrumpían en los cielos brioneses los drones para mapear con tecnología LiDAR el monumento y la zona en la que se levanta. Con la información obtenida a través de pulsos láser, para los que la vegetación o la tierra no suponen obstáculo, se recopilarán los datos necesarios del área patrimonial. Anteriormente se despejó el entorno de obstáculos visuales, en una acción integral que permitirá no sólo el trabajo en el ámbito patrimonial y arqueológico, sino también en el paisajístico.

Hay que recordar que la Diputación de A Coruña compró esta propiedad en 1973 iniciando obras de consolidación de una fortaleza de la que hoy sólo quedan en pie restos de la muralla, ventanas y la base de una de las torres.