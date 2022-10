BOQUEIXÓN. Máis de sesenta persoas desfrutaron nas instalacións do Forte, en Boqueixón, do espectáculo Galicia ilusiona coa maxia, de Pedro Bugarín. A rapazada foi protagonista dos distintos trucos do mago. É unha iniciativa que organizou o Concello no marco de Ler conta moito, da Xunta. C.E.