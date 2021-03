Medio Ambiente analiza colaborar con Val do Dubra nun proxecto urbanístico

VAL DO DUBRA. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda analizará a posibilidade de colaborar co Concello de Val do Dubra na execución dalgún proxecto urbanístico e de mellora de equipamentos que contribúa a mellorar a calidade de vida da veciñanza. Así o acordaron a conselleira Ángeles Vázquez e o rexedor José Manuel Varela durante unha reunión por videoconferencia na que abordaron este e outros asuntos de interese municipal. O rexedor explicou que traballan nun proxecto que podería encaixar nos obxectivos do Plan Hurbe, un programa a través do cal a Xunta leva máis dunha década colaborando coas entidades locais na execución dun total de 317 intervencións urbanísticas. O alcalde tamén lle trasladou á conselleira o interese en crear unha Área de Rehabilitación Integral. A.P.