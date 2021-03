Negreira premia ás integrantes do Servizo de Axuda no Fogar

A Barcala. Negreira sumouse ao Día da Muller cun mural para poñer en valor o imprescindible traballo das compoñentes do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) no Concello de Negreira, equipo que recibe este ano o Premio 8 de Marzo.

Ángel Leis, rexedor, e maila primeira tenente de alcalde e concelleira de Servizos Sociais, Muller e Igualdade, Mar García, foron os encargados de entregar este premio o pasado sábado durante o pintado do mural conmemorativo no colexio do Coto, nun acto que contou tamén coa participación de Rubén Suárez e María José Carballo, do Partido Popular. Dende o Goberno municipal salientan que este ano se fai máis “importante” se cabe este recoñecemento polo labor diario que fan as traballadoras do SAF. M. Manteiga