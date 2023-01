O Concello de Melide avisa aos veciños de que a saca de madeira está regulada

Melide. O Concello de Melide lembra que ten aprobada unha ordenanza que regula a saca de madeira. Dende o goberno local indican que buscan “protexer e conservar os camiños e vías públicas municipais fronte aos danos que poden sufrir como consecuencia das sacas de madeira”. Lémbranlle á veciñanza que “obviar a autorización municipal correspondente, usar vías públicas para o almacenamento ou depósito de madeira, conleva sancións”. “O uso dos camiños e vías públicas municipais en condicións óptimas é un dereito de toda a comunidade de persoas usuarias, e esixe dunha intervención administrativa que regule as condicións nas que se deben realizar as operacións de saca de madeira nos montes e parcelas do concello, tanto públicos como privados”, reza ó respecto a mencionada ordenanza, que foi aprobada o dous de xuño de 2021. C. E.