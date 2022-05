O Pino retoma os circuítos termais con Vai de Auga

O Pino. Vai de auga é a iniciativa pola que o Concello de O Pino convida á veciñanza a gozar dos beneficios das augas termais do balneario de Cuntis en cinco sesións que se desenvolverán outros tantos mércores de maio e xuño.

O Concello sufraga o bus para o desprazamento ata a vila pontevedresa para que os participantes poidan desfrutar do circuíto lúdico-termal do Acquaform, o complexo acuático de augas terapéuticas máis grande de Galicia.

Indicar que a actividade levarase a cabo todos os mércores pola tarde entre o 18 de maio e o 15 de xuño, con saída en autocar dende a praza do Concello do Pino ás 16.30 horas. O prezo para os cinco días é de 70 euros. As prazas son limitadas. arca