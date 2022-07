O PP critica o retraso nas obras da cuberta do EEI O Bosque de Ames

Ames. Os populares de Ames manifestan o seu descontento polo estado da cuberta do EEI O Bosque. “Una vez más el retraso en las obras que acomete el Concello de Ames se repite y pese a las advertencias continuas del Partido Popular el gobierno local no es capaz de corregir un problema que ya parece endémico”, sentencian.

Nesta ocasión o grupo municipal popular pregúntalle ao goberno local “si ya está todo listo y será capaz de tener concluidas las obras de acondicionamiento y mejora de la cubierta y fachada de la escuela infantil O Bosque antes de que empiece el nuevo curso y termine la vigencia del convenio firmado con la Diputación Provincial, que aporta 52.000 euros para la financiación de unas obras adjudicadas en 74.914 euros y con un plazo de ejecución de dos meses”, apuntan.

Os populares sinalan que co fin de que as obras poidan ser recepcionadas antes do inicio do novo curso escolar, a aprobación do proxecto modificado foi realizada por decreto de alcaldía de 12 de xullo; sendo ratificado dito decreto polo pleno da Corporación o 28 de xullo. “Es ahora, nueve meses más tarde, cuando debería estar todo listo para concluir las obras antes del comienzo del próximo curso. Por ello el grupo popular de Ames solicita la máxima celeridad”, recalcan. c.g