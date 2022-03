Oroso West e Nicrafest gañan no desfile que puso fin o Entroido de A Baña

A Baña. O NON á guerra de Ucraína, as Tanxugueiras co Benidorm Fest, os emoticonos, as abellas e a moción de censura entre PP e Compromiso non faltaron no desfile de Entroido na Baña, ao que acudiron un total de 27 participantes nas diferentes categorías e procedentes de nove concellos das comarcas de Santiago, Noia e A Barcala, informou o Concello. Oroso West e ‘Nicrafest’ foron os gañadores, intercambiándose os postos en comparsas, que gañaros os de Oroso, e carrozas, con victoria para Negreira. Galicia Profunda e o Enxamio da Baña quedaron terceiros en carrozas e comparsas, respectivamente. As rúas de San Vicenzo ao que acudiu numeroso público para ver as actuacións e animar aos participantes nun desfile presentado por Lupe Blanco, gañadora da primeira edición dos Premios Galegos de Regueifa. arca