Os ‘corazóns solidarios’ recolleron en Ames máis de 2.100 kilos de tapóns

AMES. Os corazóns solidarios recolleron ao menos uns 2.160 quilos de tapóns de plástico da veciñanza de Ames, dende a súa instalación no mes de xuño na Praza do Concello, en Bertamiráns, e no aparcadoiro da casa da cultura do Milladoiro. Uns 18 sacos de material reciclable foron xa doados a dúas asociacións: A Asociación da Enfermidade de Dent (Asdent) e a Asociación Axuda a Burundi, que o venres recolleu sete sacos de tapóns na antiga nave de obras xunto ao alcalde de Ames, Blas García. O dirixente local animou á veciñanza a seguir contribuíndo a unha labor social e medioambiental, e indicou que dende o goberno local están “abertos a colaborar con todas aquelas asociacións que nolo pidan”. O alcalde destacou a dobre contribución, medioambienal e social, que realiza a veciñanza con estas doazóns. arca