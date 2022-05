Os veciños de Casalonga ven inacción nos seus políticos

Teo. A plataforma veciñal teense Casalonga Limpa de Residuos considera de extrema gravidade “a inacción que vén percibindo nos últimos meses por parte dos políticos municipais, que desprenden un aura de derrotismo incompatible co espírito de loita que mantén a veciñanza”.

Ao seu xuízo, ese derrotismo se exemplifica na ausencia de representación municipal nas alegacións á inscrición no catastro da pista ou nas reiteradas promesas dunha negociación que non chega. “As numerosas pedras nocamiño non fan máis que espertar a reticencia da veciñanza na acción municipal, quesemella estar deixando pasar o tempo ata as vindeiras eleccións”, aportan.

E, ao tempo, lembran que dende a ruptura do grupo de goberno, propúxose a creación dunha comisión informativa para o tema da canteira con representación dos diferentes grupos municipais, comisión que mantivo numerosas reunións nos tres meses que pasaron dende a inscrición da pista no rexistro sen que se comunicara esta situación. Por estes e outros motivos, a coordinadora da Plataforma Casalonga Limpa de Residuos mantivo unha reunión de urxencia coa veciñanza colaboradora proxectando novas accións. O.D. Vilar