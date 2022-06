Padrón acollerá o día once o festival del folk O Pedrón

Padrón. A música tradicional dos grupos Buxaina (Vigo), Hei de Cantar e Beillar (Santiago e Muros), Tahúme (Ribeira) e O Pedrón (Padrón) protagonizará a décimo terceira edición do Festival Folclórico do Pedrón, que se celebrará o once de xuño ás 21.30 horas na Praza de Macías. O Concello de Padrón apoia esta iniciativa, organizada pola A.F.C. O Pedrón, e que contará co artista Félix Rodríguez como mestre de cerimonias. Obradoiros e unha foliada completan a programación.

A concelleira de Cultura, Lorena Couso, dixo que “é un orgullo para os padroneses e as padronesas termos consolidado un festival destas características e dimensión”. s. e.