Protección Civil fixo mil operativos en Ames o ano pasado

Ames. Durante o ano 2020 o número de persoas que formaron parte da agrupación oscilou entre as 30 e as 40. A formación recibida durante ese período foi menor que en anos anteriores, xa que non se puideron organizar cursos presenciais, e os poucos que houbo foron telemáticos. Aínda así, seis novos voluntarios realizaron o curso básico de Protección Civil, e outros nove membros realizaron o de intervencións en presenza de riscos biolóxicos COVID, cursos da Axencia Galega de Seguridade e da Asociación Nacional de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil.

Por outra banda, e como complemento, na propia agrupación amiense realizouse un curso presencial de incendios urbanos e forestais, coa colaboración do GES de Brión; un de regulación do tráfico e sinalización de accidentes, coa colaboración da Policía Local de Ames e, como todos os anos, seguiuse realizando a formación colaborativa entre os voluntarios.

Juan Pérez Crespo, presidente da agrupación de Protección Civil de Ames, indica que “foi un ano de transición pola especial situación vivida, pero sen dúbida, tanto pola entrega e a disposición dos voluntarios como polas tarefas especiais que fixemos, un ano que serviu para a consolidación do noso colectivo”. Por outra banda, Juan Pérez Crespo destaca asimesmo que “tiñamos moitas ilusións depositadas por ser ano Xacobeo, pero que comezou cunha forte parálise debido ao COVID e aos peches perimetrais, aínda que esperamos poder comezar a traballar a plenitude no segundo semestre do ano”.