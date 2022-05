PSOE y BNG piden unidad y más acciones por Casalonga

Teo. PSOE y BNG de Teo han querido acotar el exceso de testosterona del regidor y el PP, reclamando sus respectivas portavoces unidad y acciones para evitar que la cantera y su espacio natural se conviertan en un vertedero.

Así, la primera en mover pieza fue la socialista Uxía Lemus, en una carta abierta en la que exige centrar la lucha “nos tribunais, no civil, ante a inscrición no rexistro e no catastro, por terra, mar (ou lagoa) e aire”. Aboga por recuperar “a estratexia que tiñamos ata outubro de 2021, de ir en contra de todo, aproveitando calquera resquicio legal contra Toysal, estratexia que coido que compartimos todos, foi exitosa”, y pide huir de personalismos, apuntando hacia el enemigo común.

A su vez, Patricia Castelao (BNG), recuerda que su grupo llevó al Parlamento el tema. Reclamará al gobierno de 4 ediles explicaciones por el cambio de titularidad de la pista a favor de Toysal, y que se implique para conocer condiciones y negociar. O.D.V.