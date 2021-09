Reclaman un secretario en el colegio de Traba-Castriz

Santa Comba. El cuadro docente y laboral del CEIP Pepe Xan Baña de Traba-Castriz, en Santa Comba, pide que Educación reponga la plaza de secretario para poder abordar el curso con normalidad y darle el mejor servicio a los 68 alumnos. Ocurre que el nombramiento, tanto de la directora como del secretario, se produjo el 1 de julio y por dos años... hasta que un día por la tarde el mencionado trabajador no pudo acceder al sistema, porque ya no constaba su puesto.

Tanto la Xunta como la directora reconocen que por número de unidades no les correspondería esta indispensable ayuda, ya que el colegio pasó de seis a cinco unidades, “pero tamén é certo que as formas de como se fixo non son as correctas”. Nuria Toja incide también en que “temos alumnos de tres, catro e cinco anos”, lo que les obliga a redoblar esfuerzos, y más sabiendo que la máxima responsable del CEIP debe acometer “aparte das labores de dirección, a xefatura de estudos, a secretaría e a titoría”, disparando la “carga de traballo” en este centro rural.

“Somos conscientes de que temos menos de seis unidades, pero estamos intentando que a inspección flexibilice as condicións” en pro de los alumnos xalleiros. m. outeiro