Recuperados los dos caballos que se dieron un garbeo de madrugada por O Milladoiro

Los dueños de los caballos que en la madrugada de este miércoles se pasearon por O Milladoiro ya fueron localizados, haciéndose cargo de los dos equinos que llegaron a recorrer en dirección contraria la avenida Rosalía de Castro de la urbe. Según apuntan desde Protección Civil, fue al filo de las 02.20 horas de la madrugada cuando “recibimos varias chamadas de particulares, así como do 112 Galicia, alertando dá presenza de dous cabalos soltos polo centro do Milladoiro.”. Imnediatamente, y gracias a la “rápida intervención da Policía Local e da Garda Civil do Milladoiro que conseguiron afastalos a unha zona segura, onde os puidemos coller”, el suceso se quedó en un susto. Concretamente, los efectivos fueron guiándolos con cuidado para evitar estampidas, hasta conducirlos a una zona donde dominarlos para su traslado. Posteriormente, se llevaron hasta un centro hípico para su custodia. Al parecer, los propietarios son de Ames, y ya se pusieron en contacto con el operativo.