Val do Dubra. A Xunta presentará este mes a mellora dos servizos de autobús entre a localidade de Portomouro, no Concello de Val do Dubra, e Santiago de Compostela, para reforzar os horarios con demanda e optimizar as frecuencias nas liñas que tamén atenden distintas parroquias da zona norte de Ames.

Entre as melloras nas que está a traballar o Goberno galego co operador titular da concesión da que forman parte estas conexións recóllese un novo servizo ás 13.00 horas dende a capital de Galicia ata a localidade valdubresa de Portomouro, que funcionará de luns a venres durante todo o ano, atendendo á solicitude trasladada polo Concello de Ames.

Tamén se engade en tempada non lectiva unha expedición de Portomouro a Compostela que reforzará os servizos á primeira hora da mañá de luns a venres cun horario de saída máis cedo, ás 07.30 horas. As modificacións prevén outros axustes para optimizar o funcionamento xeral dos servizos que conectan as localidades mencionadas, pero tamén a outras coma a de San Mamede de Piñeiro, Covas, Vilouta, Tapia, Cruxeiras e Augapesada, xa no Concello de Ames, e que levaron á veciñanza a reunir firmas, e ao rexedor a pedir unha entrevista.

Con este obxectivo, algúns dos horarios nos dous sentidos en tempada non lectiva terán unha variación de entre 5 e 30 minutos. Ademais, engadiranse novas paradas no norte de Ames á liña que conecta a capital xalleira, Santa Comba, ca galega. M.M.