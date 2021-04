Rematan cos atascos de fecais e asulagamentos en Negreira

Aínda que semella que a teima por rematar cas deputacións provinciais vai amainando, hai que seguir a pór en valor estas administracións decimonónicas –si! levan con nos case que douscentos anos– mentras a ordenación do Estado siga a facerse mediante provincias. Porque aínda que nesta terra as catro demarcacións continúan a soar raro de máis nun país no que as parroquias e bisbarras déronlle continuidade ás areas de influencia dos castros, é o mellor que temos para apoiar aos concellos. Xestión cotiá dos tributos ou financiamento das obras que outras administracións nin contemplan son só algúns dos servizos que prestaron e continúan a prestar ata que alguén se lle ocorra outra cousa. E non o vai ter doado, créanme.