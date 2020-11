Solicitan á Xunta datos do transporte porque o tripartito dubrés ‘pasa’

Val do Dubra. O PSOE de Val do Dubra remitiu unha solicitude por escrito á Dirección xeral de Mobilidade para esixir que “a nova operadora encargada do transporte metropolitano publique os horarios das liñas que pasan polo municipio”. E tomaron esta decisión, aseguran, ante a aparente falla de interese do tripartito local que goberna.

“Queremos que se informe á maior brevidade dos horarios do servizo de transporte metropolitano que transcorre por Val do Dubra, tanto na web da empresa ou na propia web do transporte metropolitano, e que se proceda á colocación dos horarios de paso das liñas de autobús nas marquesiñas ou puntos de parada, para asegurar a debida información sobre o funcionamento do servizo”, explica Diego Luis Díaz, portavoz socialista en Val do Dubra.

Segundo trasladaban os responsables do PSOE valdubrés, víronse obrigados a tomar esta decisión “ante o pasotismo do concello; dende setembro, que presta servizos unha nova operadora, é imposible consultar os horarios das liñas, pese a que o goberno municipal, no pleno celebrado o día 15 de outubro, asegurou que traballarían en difundir dita información”. Rematan lembrando que estes datos son vitais para moitos usuarios do bus. o.d. vilar