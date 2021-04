‘Talamaca’: la yegua con la que soñó un brionés en un carrusel

La historia del brionés Alejandro Rey Salgueiros es la de un hombre que acaba convirtiendo en una de sus principales pasiones el sueño que un día descubrió siendo un niño. Un sueño que ahora comparte con su familia y gracias al cual está creciendo como jinete de salto. Un sueño que comenzó como un juego... en una feria.

“Mi amor por los caballos empezó cuando era un niño en la romería de Santa Minia. Tendría siete u ocho años cuando aterrizó en Brión el carrusel de ponis que en aquellos tiempos era la atracción viva en fiestas y romerías del contorno. Cuando vi aquellos animales despertaron en mí una pasión para el resto de mi vida, hasta el punto de que terminé el dinero que me dieron mis abuelos, y el dueño del carrusel me ofreció montar gratis ese día a cambio de que le ayudara a barrer los excrementos de los ponis, cosa que no dudé en hacer ni un segundo”, recuerda.

A partir de entonces Alejandro empezó a pedirle a su abuelo que le comprase un caballo, y tal fue la insistencia que en sólo unos meses le cumplió su ansiado deseo.

Empezó a formarse entonces en la equitación como autodidacta y durante muchos años participó en carreras de velocidad como jockey aficionado, pues Brión fue de los concellos punteros en la celebración de dichos eventos, al contar con una organización formada por varios vecinos aficionados al mundo del caballo que realizaba todos los años la famosa Festa do Cabalo.

Con el paso de los años las carreras para aficionados fueron desapareciendo debido al riesgo que esta disciplina entrañaba, y su espíritu competidor y deportista le llevó a la disciplina de salto de obstáculos.

“Fue en 2013 cuando decidí adquirir un caballo para salto, pero las razas Pura Sangre Inglés y Pura Raza Árabe siempre estuvieron firmemente presentes en mis gustos personales y fue así como decidí comprar mi primera yegua anglo-árabe: Talamaca”, señala. Esta yegua fue para Alejandro una auténtica compañera de aprendizaje. La conoció por Internet en la web Yeguada Almenara Alta. El animal tenía entonces un año, y el brionés no dudó en desplazarse a la finca de Écija en la que estaba para conocerla... y formalizar su adquisición.

“Como jinete federado compito en concursos de salto territoriales y nacionales en los que tanto Talamaca como yo estamos empezando a obtener resultados a base de esfuerzo y dedicación. En 2019 participé en el campeonato gallego de salto de obstáculos en la categoría de veteranos, reservada a jinetes de más de 45 años, resultando vencedor y logrando la medalla de oro”, indica. En 2020 logró la medalla de bronce en el mismo campeonato y también asistió al de España de veteranos celebrado en Sevilla el pasado mes de noviembre, del que no regresó con el éxito deseado, pero sí con una gran experiencia.

Actualmente tiene cuatro yeguas: la veterana Avellana (una Pura Raza Árabe de la cual ha criado la yegua que en un futuro no muy lejano montará su hija Julia, que también comparte su afición); la poni de la niña, Riana (poni B appaloosa con la que se está iniciando); la gran Talamaca; y la reciente adquisición, Dinamita (potra anglo-árabe, hermana de la anterior y en la que tiene puestas sus esperanzas).

Por las venas de Talamaca corre sangre de ganadora. Su padre, Ingrato, fue campeón de campeones en Jerez y campeón de España de concurso completo. Su madre, Mejicana SD, es hija de Hondureño, un semental de gran palmarés. Y su abuelo paterno, Fusain du Deley, fue un gran saltador en Francia.

