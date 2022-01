Teatro en Bertamiráns con ‘Gloria nacional’ o venres

Ames. A representación inaugural do programa cultural de Ames do primeiro semestre de ano será Gloria nacional este venres, unha comedia que conta a historia de Uxío Rodas, escultor e pintor de gran repercusión no seu país ao que o seu presidente lle pide unha escultura monumental que represente á súa nación.

Dirixida pola compañía Teatro do Noroeste, a representación terá lugar o vindeiro día 14 ás 20.30 na casa da cultura de Bertamiráns. Gloria nacional relata a crise existencial e de creatividade do escultor e pintor Uxío Rodas, considerado un dos artistas máis importantes da súa xeración a nivel internacional. Xa cos 60 anos cumpridos, Rodas recibe o encargo de elaborar unha gran escultura monumental que represente á nación directamente do presidente do seu país, un antigo camarada seu transformado en político moderado. Promoven a actividade a concellería de Cultura e a Axencia Galega de Industrias Culturais. M. M.