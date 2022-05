A Maía. La casa de la cultura de Bertamiráns acogerá un encuentro con las mejores agrupaciones de música y baile de Ames, el sábado 21 de este mes a partir de las 20.00 horas, actividad enmarcada en las letras gallegas. Allí, cerca de medio centenar de vecinos ofrecerán su mejor arte.

Se subirán al escenario, en concreto, los grupos de las asociaciones culturales Os Castros, Airiños do Paseo do Colón, As Maianas y Retranqueiros, en una actividad que vendrá precedida el día anterior, viernes 20, por el Encontro de escolas municipais, incluyendo a la de Ames, Brión y Negreira, en la praza de Chavián de la capital.

El evento folclórico estaba programado para Reyes, junto al foro que reúne a las agrupaciones corales de Ames (participaron las de Nosa Señora do Corpiño de Oca, Lojo Batalla de Tapia, el Parroquial de Piñeiro e Ames, la Polifónica Antonio Santomil de Bugallido y Son Elas), pero se suspendió por la covid. M.M.