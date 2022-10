Trasladan a atención do centro de saúde de Pontevea a Cacheiras por obras

Teo. O Sergas vén de comunicar ao Concello de Teo que nas vindeiras dúas semanas a atención sanitaria do consultorio de Pontevea vaise trasladar ao centro de saúde da localidade de Cacheiras.

Dende os servizos técnicos municipais dan por boa a necesidade de acometer unha obra no edificio de Pontevea que fai inviable continuar coa actividade asistencial alí neste momento. E, ao fío, na mañá deste mércores visitaron o inmoble técnicos da Administración autonómica con representantes municipais.

A decisión temporal, adoptada polo Sergas, é que durante as próximas dúas semanas a atención sanitaria que se presta en Reis se faga en Cacheiras, co persoal do dispensario de Pontevea. A obra que hai que realizar no dispensario desta localidade, moi próxima ao límite provincial con Pontevedra, é de bastante envergadura, polo que a previsión é que non se poida atender alí cando menos “durante meses”, divulgan. E dende a Xunta de Galicia están en comunicación co Concello teense para ver onde se fará a atención sanitaria aos doentes dese cupo durante este tempo sen determinar.

Hai que lembrar que as condicións de acceso a este consultorio foron melloradas coa instalación dun semáforo, de xeito que os usuarios e familiares que deixan o coche no aparcadoiro poden cruzar a estrada AC-841 sen perigo. As instalacións sanitarias, de calquer xeito, precisan de urxentes intervencións pola antigüidade do inmoble onde aínda se empraza. O.D. Vilar