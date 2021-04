... “Trataría de renovar el ambulatorio”

Vecino de Bertamiráns, casado y con una hija, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

Lo primero creo que sería centrarme en el alcantarillado. En invierno veo que muchas veces supura hacia arriba cuando llueve. No sé si es porque esto es muy llano, pero las alcantarillas echan todo para arriba. Sería lo primero que arreglaría, aunque no sé como lo haría. Lo segundo sería reformar el ambulatorio. Está un poco desfasado y viejo, no parece de esta época. Por lo demás, yo creo que está todo bastante bien.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Considero que es un pueblo cómodo, es llano, muy abierto. No te sientes encajonado porque los edificios son solamente de dos o tres plantas. Creo asimismo que es un lugar que tiene mucha luz. Yo he vivido en otros sitios donde las calles son muy estrechas y los edificios más altos y entonces parece que siempre estás en la sombra. Además, Bertamiráns tiene todo tipo de servicios. No tienes por qué irte a otros sitios si no quieres.

¿Y lo que peor lleva?

¿Lo peor? Igual el frío por las mañanas...