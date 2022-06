Trece actuaciones para echarle una mano al comercio y divulgar la música

Vuelve fiel a su cita estival el programa AmesON de verano con música para todos los gustos y edades durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. La iniciativa está compuesta por un total de trece actuaciones que van dirigidas a los adultos y también a los pequeños, buscando tanto la difusión cultural como echarle una mano al comercio local, sacando a los vecinos y visitantes a las calle.

El acto de presentación corrió a cargo del alcalde de Ames, Blas García; y de la concejal de Promoción Económica, Ana Belén Paz, que estuvieron acompañados de Pili Pampín, cuya gala llegará el 26 de agosto dentro de la programación; Ruth Cundíns, que ofrecerá el espectáculo musical y solidario Puedes llegar; y de Diego Moreiras y Fátima Pego, representando la orquesta Panorama, que lo dará todo en O Milladoiro el 18 de septiembre. Las actuaciones de dicho programa están gestionadas por la agencia de espectáculos Cunde, empresa que es de Ames.

Según la edil de Promoción Económica, Ana Belén Paz, “o obxectivo do programa AmesON, posto en marcha por terceiro ano consecutivo, segue sendo amenizar as nosas rúas e que con estas trece actuacións sigamos axudando ao comercio local e á hostalaría nos meses de xuño, xullo, agosto e coa actuación final da orquestra Panorama en setembro”. Igualmente, quiso poner en valor la variedad musical de esta edición, incluyendo “grupos variados para todas as idades e para todos os gustos. Música variada para bailar e desfrutar, queremos que sexa un AmesON no que haxa moita festa que os veciños desfruten mentres axudamos á hostalería e ao comercio”, aportaba.

En concreto, actuarán el coro Son Ellas; el grupo Club Naval; Eva & Camilo; Ruth Cundíns; Habana Café Son; MJ Pérez; Cé Orquestra Pantasma; Marifaltri; Jinetes del Trópico; Tinta; As Maianas; Pili Pampín; y la orquesta Panorama, que cerrará el cartel el domingo, 18 de septiembre, en O Milladoiro. Los conciertos se realizarán en el parque do Ameneiral y en el Pazo de la Peregrina, en la zona de Bertamiráns, y en la plaza de Manuel Murguía de la mayor urbe. Esta iniciativa está organizada por la concejalía de Promoción Económica para dinamizar el sector comercial durante este verano.

SON ELLAS. La programación comienza el miércoles, 22 de junio, a las 21.00 horas, con la actuación del coro Son Ellas en el parque do Ameneiral de Bertamiráns. Le seguirá, el miércoles 29 de junio, también a las 21.00 horas, la actuación del grupo Club Naval, en la plaza de Manuel Murguía de Milladoiro.

Para el mes de julio está previsto que el 15, a las 21.00 horas, se suban al escenario de la plaza de Manuel Murguía el dúo Eva y Camilo; el sábado 23, a las 22.30 horas en el Pazo da Peregrina de Bertamiráns, turno de Ruth Cundíns, con el espectáculo musical y solidario Puedes llegar, a través del cual pretende visibilizar tanto la música y el arte como la enfermedad de Dent. Para el viernes 29 de julio (21.00 horas, en la plaza Murguía), turno para el ritmo cubano de Habana Café Son.

En agosto habrá siete actuaciones. La primera será el domingo, 7 de agosto, a las 21.00 horas, en la plaza de Manuel Murguía, con MJ Pérez –que es una de las mejores voces del panorama actual de la música gallega–, así como galas pensadas para los más pequeños el lunes 8 de agosto, a las 19.30 horas en la plaza de Manuel Murguía, donde estará Cé Orquestra Pantasma. Al día siguiente, el martes también a las 19.30 horas, el parque do Ameneiral, en Bertamiráns, acogerá la música a cargo de Marifaltri.

Pero no se quedan ahí las actividades programadas, ya que continuarán en agosto, el sábado 13, a las 21.00 horas, con la actuación de Jinetes del Trópico en el parque do Ameneiral. El domingo 14 de agosto, a las 21.00 horas, actuará el grupo Tinta, en el mismo espacio, y el viernes, 19 de agosto, a las 21.00 horas, As Maianas ofrecerán un concierto en la plaza de Manuel Murguía. El programa de agosto se cerrará el viernes 26, a las 21.00 horas, con la actuación de la artista Pili Pampín, en el parque do Ameneiral.

Para terminar, el cartel del AmesON del verano 2022 llegará a su fin el domingo, 19 de septiembre, a las 19.00 horas, con la actuación en Milladoiro de la orquesta Panorama. Previamente a esta gala, abrirán concierto los ganadores del concurso Canta con Ames que se va a llevar a buen puerto durante los meses de julio y agosto.