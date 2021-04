Un paraíso en la comarca: más de 130 arenales con aguas excelentes

La Consellería de Sanidade hizo pública la clasificación sanitaria de las zonas de baño de agua dulce y salada. En la provincia de A Coruña reciben la calificación de excelente las aguas de 204 playas (doce más que la temporada pasada); en quince es buena; en cuatro es suficiente; y ninguna es considerada insuficiente.

En el ámbito de Área Metropolitana de Santiago, 132 arenales pasan con nota el exhaustivo análisis, al obtener sus aguas la calificación de calidad excelente. Se trata de las playas del río Tambre, en Ames; Portomouro, Mañóns, Ladeira do Chazo, Retorta, Carragueiros, Piñeirón, Ribeira Grande, Barraña-Saltiño y Barraña, en Boiro; Rebordelo, en Cabana de Bergantiños; O Ariño, A Areíña Branca, Lingunde, O Lago, Area Longa, Lobeiras y Arou, en Camariñas; Razo, Arnados, Ría de Baldaio, Saíñas y Pedra do Sal, en Carballo; San Mamede (Boca do Río), Caldebarcos, A Insuela, Area Branca, Corna, Becerra, Porto Quilmas, Lariño, Ardeleiro, Porto Cubelo y Mar de Lira, en Carnota; Gures y Estorde, en Cee; Quenxe y Santa Isabel, en Corcubión; Ézaro, en Dumbría; Sardiñeiro, Langosteira, Ribeira y Corveiro, en Fisterra; Caión Dereita y Caión Esquerda, en A Laracha; Traba, Arnado-Boaño-Traba, Soesto, Laxe Esquerda y Laxe Centro, en Laxe; Seiruga y Maior, en Malpica de Bergantiños; Río Reba-Mazaricos-A Pontenova, en Mazaricos; A Vouga, O Espadanal, San Francisco Esquerda, San Francisco Centro, O Fogadeiro, Area Maior, O Porto do Ancoradoiro, Lariño, Medrón-Uía, O Portiño do Maio, Parameán, Agrocovo, Somorto, Reimúndez, Area Longa-Cabanas, Seixal-Area do Medio, Bornalle, Liñares, Ventín-O Salto y A Rocha, en Muros; Nemiña, Lourido, A Cruz, Espiñeirido, Area Maior y O Lago-Leis, en Muxía; Boa Pequena y Boa Grande, en Noia; Broña, en Outes; Raposiños, Areal, A Barca, Lombiña, A Illa y A Corna, en A Pobra; Balarés, A Ermida, Osmo, Arnela y Niñóns, en Ponteceso; A Aguieira Esquerda, A Aguieira Dereita, O Pozo, Coira Esquerda, Coira Dereita, A Gafa, A Ornanda, A Telleira, Espiñeirido, As Furnas, Río Sieira, Queiruga, O Dique, Area Longa, Arnela-Fonforrón, A Vila, Subigrexa y Cabeiro, en Porto do Son; As Cunchas, Tanxil y A Torre, en Rianxo; y, finalmente, A Corna, Baluarte, Río Azor, Coroso, O Touro, Area Secada, A Ameixida, Mosqueiros, Castiñeiras, Catía-Castro, A Muralla, O Vilar Esquerda, O Vilar Centro, Corrubedo, O Porto, O Prado y Balieiros, en Ribeira.

Otras seis lograron la calificación sanitaria de buena. Son las de San Pedro, en Carnota; O Cabo, en Muros; Río Tambre-A Tarroeira Dereita y Río Tambre-A Tarroeira Esquerda, en O Pino; Río Rois-Seira, en Rois; y Río Tambre-Trazo-Chaián, en Trazo. Sólo un arenal de Área fue calificado con calidad de agua suficiente: el del río Furelos, en Melide.

Por otra parte, entre las playas que fueron eliminadas del censo el pasado año figuran la del río Tambre-Nináns en Brión y la de A Virxe do Camiño, en Muros.

PROBLEMAS EN SIETE PUNTOS. Cabe recordar que en dicho ámbito territorial hay siete playas con prohibición permanente de baño: Peralto, en Boiro; Río Tambre-Nináns, en Brión; Area da Vila, en Camariñas; A Concha y Lires, en Cee; A Virxe do Camiño, en Muros; y Testal-Taramancos, en Noia.

En el caso de la de Peralto, se debe a que había un vertido, ya eliminado. En la de Lires, el Concello ya subsanó las carencias de la depuradora de esa parroquia, y espera que, si no hay más focos contaminantes, los resultados sean favorables.

En cuanto a Area da Vila y Concha, se debe a la falta de una depuración correcta en las rías de Camariñas y de Corcubión-Cee.

En el caso de Brión, los técnicos municipales consideran que en Nináns hay filtraciones puntuales procedentes de alguna explotación próxima al cauce fluvial. El Concello asegura que no se trata de vertidos al río, sino que “está máis relacionado ca auga da choiva que chega a el” y que “dependendo da época do ano na que se fagan as analíticas, dará un resultado ou outro”.

En A Virxe do Camiño (Muros) existen problemas con el saneamiento, pero el Concello ejecuta tres obras en Freixeiros, Avesada y Campo de San Ramón, financiadas por el Plan Único de la Diputación y cuya inversión supera el medio millón de euros. Con ello se busca sanear la cuenca del río Valdexería y, consecuentemente, la playa de A Virxe do Camiño, que es donde desemboca.

Respecto a Testal-Taramancos, el ejecutivo local de Noia explica que “no resto, a calidade é óptima”.

Fuera del censo, aunque sí se muestrean, están las zonas de baño de Lires, en Cee, y Camelle, en Camariñas, con calidad buena.