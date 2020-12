Val do Dubra e Trazo únense para crear unha brigada medioambiental

Val do Dubra. O concello de Val do Dubra e o de Trazo comezarán o ano 2021 creando unha brigada medioambiental para dar un maior servizo a súa veciñanza. Os dous concellos acaban de facer unha inversión de máis de 120.000 euros para a adquisición dun camión basculante con grúa, outro dotado de gancho multilift con seis caixas intercambiables e un remolque provisto cun equipo de limpeza a presion e equipo de desatascos. Para a compra destes vehículos conseguiuse unha axuda por parte da Xunta de Galicia, a través do Fondo de Compensación Ambiental, de 84.000 euros. Os alcaldes de ambos concellos destacan a importancia de dispoñer destes novos equipos, que ademais contan con distintivos ECO, polo cal estas inversións van na liña dos Plans de Acción contra o Cambio Climático (PACES) recentemente aprobados por Val do Dubra e Trazo e para os cales tamén conseguiron o 100% de axuda para a elaboración dos mesmos.