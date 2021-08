Vedra. Vedra acolle as actividades finais do Pasatempo de Verán. O xoves tocaba cine familiar en Merín, con Magallanes y El Cano, e esta actividade daba por cerrada a programación de agosto ao suspenderse a escalada deste sábado. Xa en setembro está previsto o espectáculo Cirkote, o día 10 en San Pedro de Sarandón. Ao día seguinte toca andaina con Anda na Requinta, e o 17 cine de verán con Bruxerías, na contorna do local multiusos de Tobre. Tamén o 25 estará o grupo A Roda e O Fiadeiro. C.E.