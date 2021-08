Visitas teatrais e charlas grazas a Un mes e Pico

BOQUEIXÓN. Tras unha fin de semana na que non faltou unha conferencia impartida polo docente e investigador Antón Bouzas Sierra, e unha ruta arqueolóxica polo Pico Sacro e a súa contorna; o ciclo Un mes e Pico continuará en setembro. Así, están programada visitas teatrais no cumio do monte sagrado, de man da compañía Os Quinquilláns; e a exposición itinerante O Pico Sacro no Códice Calixtino, que estará no centro de interpretación do Río Ulla de Touro (do 13 ao 19 de setembro) e na casa das Artes de Vedra (do 20 ao 26 de setembro). Finalmente, o sábado 25 de setembro, ás 20.00 horas na capela de San Sebastián, celebrarase o peche do ciclo a cargo do historiador Martín Almagro-Gorbea, coa conferencia A Raíña Lupa e o Monte Sacro. As actividades son gratuítas, aínda que o aforo está limitado. As persoas interesadas en asistir deben inscribirse previamente no correo boqueixonturismo@gmail.com ou ben chamra ao número 981 513061. C.E.